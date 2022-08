Gewonde bij schietincident aan woning in Tongeren

De ruzie had plaats aan een woning, op het kruispunt van de Verenigde-Natiënlaan en de Verbindingsstraat in Tongeren. Het ging blijkbaar over een hond die pas in huis was gehaald. Er waren enkele mensen bij die ruzie betrokken en op een bepaald moment is er door de glazen deur van het huis geschoten. Door de rondvliegende glasscherven is ook iemand gewond geraakt. De politie heeft één persoon opgepakt en er worden ook enkele mensen verhoord over de precieze omstandigheden.