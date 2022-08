Nu eerste graanschip is vertrokken uit Oekraïne: hoop voor arme landen, maar ons brood wordt niet meteen goedkoper

Bovendien is het ook nog niet zeker wat de graanteelt in de rest van de wereld zal opleveren. "We moeten nog afwachten wat de oogsten in het noordelijk halfrond, in de VS, Canada, maar ook Europa opleveren om te zien op welk niveau de uiteindelijk prijzen belanden", voegt Huyghe toe. "We moeten bijvoorbeeld afwachten wat voor gevolgen de hele hoge temperaturen in Frankrijk hebben voor de graanoogst. Dat is allemaal nog niet zo duidelijk momenteel. "