In een maand tijd reden al 15.500 auto's door het "autoluwe" centrum van Blankenberge

Al jarenlang is het centrum van Blankenberge autoluw tijdens de drukke vakantiemaanden. Dat betekent dat er in juli en augustus enkel auto's of bestelwagens zijn toegelaten in de ochtend, van 5u tot 10u. Tot voor kort stonden er palen die automatisch op en neer gingen om te voorkomen dat iemand de regels zou overtreden. Maar omdat ze vaak stuk gingen, zijn ze dit jaar vervangen door verkeersborden en wordt er gecontroleerd met slimme camera's.

Tijdens juli, de eerste maand dat er met de verkeersborden en camera's is gewerkt, waren er maar liefst 15.500 overtredingen. Dat zijn er gemiddeld 500 per dag. "Aan de hand van het type voertuig zien we dat de helft van de overtredingen gebeuren door leveranciers", zegt korpschef Hans Quaghebeur van de Politiezone Blankenberge/Zuienkerke. "De andere helft zijn bestuurders van gewone auto's, mensen die de borden niet opmerken of toeristen die verloren rijden in het centrum."