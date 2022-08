40-tal schrijvers werkt tien uur lang op een vlot aan een nieuwe voorstelling in Leopoldspark in Oostende

De schrijvers werken samen aan hetzelfde theaterstuk. "Ze creëren vanuit hun eigen fantasie en hun eigen verhalen materiaal voor "De verdronken ballades van Testerep". Hun fragmenten puzzelen wij dan samen tot een theatervoorstelling die in december in première zal gaan in De Grote Post in Oostende", legt Boesman uit. "Het gaat over het eiland Testerep, dat tussen Oostende en Westende lag. Het is in 1394 weer verzonken omdat de inwoners van toen slecht zijn omgegaan met de kustlijn. Het vlot waarop de schrijvers in het Leopoldspark zitten staat symbool voor het zinkend eiland."

De schrijvers moeten geen 10 uur lang aan hetzelfde bureautje blijven zitten. Er zit een doorschuifsysteem in. Sommige schrijvers blijven een uur, andere werken iets langer door.