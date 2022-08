Ivana Trump krijgt "armzalig graf" op golfterrein: ontduikt ex-man Donald Trump zo belastingen?

"Als belastingonderzoeker stond ik sceptisch tegenover geruchten dat Trump zijn ex-vrouw heeft begraven in dat trieste stuk grond op zijn golfbaan in Bedminster, NJ, enkel en alleen voor het belastingvoordeel", reageert professor aan de universiteit van Dartmouth Brooke Harrington.

Ze dook daarom zelf in de belastingwetgeving in New Jersey. "Dit is belastingontwijking in drievoud", besluit ze. "Eigendomsbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting, allemaal geëlimineerd." Volgens de belastingcode die ze later tweette, zou Trump zo ook nog bedrijfsbelastingen en successierechten kunnen ontwijken.