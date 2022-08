Warme dagen van meer dan 30 graden op komst, KMI kondigt code geel af in groot deel van België

De temperaturen gaan morgen (dinsdag) al de hoogte in. Het wordt warm met maxima van 25 graden aan de kust en in de Hoge Venen, rond 28 à 29 graden in het centrum tot lokale uitschieters van 30 graden. 's Nachts is het zacht bij minima van 14 tot 18 graden.

Woensdag wordt nog warmer met maxima van 22 tot 26 graden aan zee en tussen 29 en 33 graden in een groot deel van de rest van het land. Alleen de rest van West-Vlaanderen en de provincies Luik en Namen blijven enigszins gespaard van de hitte.

De hitte houdt ook donderdag aan. In het centrum van het land kan het kwik nog tot 29 of 30 graden klimmen en over het uiterste zuidoosten is zelfs nog 33 of 34 graden mogelijk. Aan zee wordt het niet meer warmer dan 20 of 21 graden. Er kunnen hier en daar buien ontstaan, maar vooral 's avonds en 's nachts staan regen en onweersbuien op het programma.

Vrijdag slepen tijdelijk nog regen en buien, vergezeld van onweer, over België. 's Namiddags en 's avonds wordt het droger met opklaringen die breder worden. Op de meeste plaatsen is het gevoelig koeler dan de dagen voordien, met maxima tussen 20 en 23 graden. In het uiterste oosten en zuidoosten is een uitschieter tot rond 30 graden mogelijk.