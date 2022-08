Nog meer hommeles in Europa: hoe een decennia-oud conflict tussen Servië en Kosovo opnieuw aan het smeulen is  

Dat de Albanese meerderheid in 2008 eenzijdig de onafhankelijkheid van Kosovo uitriep, wordt dan weliswaar door de meeste westerse en ook veel andere landen erkend, maar niet door Servië en Rusland. De wrevel bij de Serviërs daarover komt in feite de Russen goed uit om sympathie te wekken in dat land. Daarom is het opvallend dat net nu de spanningen opnieuw opborrelen in Kosovo, op een ogenblik dat oost en west opnieuw met getrokken messen uit de Koude Oorlog tegenover elkaar staan in Oekraïne.

Begin dit jaar barstte -al dan niet toevallig- in Bosnië-Herzegovina ook de zwaarste politieke crisis sinds de oorlog in 1995 uit toen de Bosnische Serviërs zich terugtrokken uit de federale instellingen. Of daar de hand van Rusland achter zit, is niet duidelijk, maar meer heisa in de Balkan zou Moskou niet slecht uitkomen op dit ogenblik.