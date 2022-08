Kunstenares Ingrid Westhovens geeft Limburgse overledenen tweede leven in haar kunst

Op het Oud Kerkhof aan de Kempische Steenweg in Hasselt legde ze ook een aantal boeken neer bij oud-strijders die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog. "Het zijn knappe gasten, hé", lacht ze. "Waanzinnig als je je bedenkt dat zo'n jonge mannen in een oorlog moesten gaan vechten. Maar het is helaas ook actueel. In Oekraïne gebeurt nu eigenlijk hetzelfde. Mensen met een heel leven voor zich die dan sterven door zo'n zinloze oorlog." Ze heeft nog geen nabestaanden van oud-strijders gevonden, maar door middel van het Stadsmus is ze de levensverhalen over hen te weten gekomen. Zo ontdekte ze toevallig ook dat ze de moeder van één van de twee oud-strijders al eerder gefotografeerd had op dezelfde begraafplaats.

Als je zo'n boekje vindt op het graf van een naaste, kan je Ingrid contacteren via mail ingridwesthovens@yahoo.com of via Instagram.