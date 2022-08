Lage-emissiezone voor Zaventem om luide vliegtuigen weg te houden? "Brussel is prullenmand van andere luchthavens"

Ombudsman Touwaide stelt voor om een lage-emissiezone voor Brussels Airport in te stellen, om het probleem van de geluidsnormen boven Brussel eindelijk aan te pakken. "Al 50 jaar is er discussie over het aanpassen van de vliegroutes, maar we zouden beter kijken naar het type toestel en daar kiezen voor minder lawaaierige of vervuilende vliegtuigen. Neem bijvoorbeeld een Boeing 747 cargovliegtuig, dat rond 23u 's avonds nog op Brussels Airport mag vertrekken. Dat zou dan niet meer mogen."