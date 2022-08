Van oorlogsschip tot maffiamoorden: grootste stuwmeer van VS geeft oude geheimen prijs door aanhoudende droogte

Hoewel verschillende bezoekers van het meer al meldingen hebben gemaakt van mogelijke resten die dierenbotten of rekwisieten bleken te zijn die door plaatselijke duikers waren achtergelaten, wordt verwacht dat het waterpeil nog meer zal zakken en Lake Mead nog meer geheimen zal onthullen.

"Dat is onvermijdelijk", zegt Michael Green, docent geschiedenis aan de Universiteit van Nevada, Las Vegas. Volgens hem is het typerend voor zulke meren om van alles op de bodem te hebben en is het gewoon kwestie van wachten. "Toen het meer gevormd werd in de jaren 30 waren bovendien archeologen in het gebied aan het werk. Mogelijk komen dus ook nog archeologische vondsten bovendrijven."