Grote brand in California kost aan twee mensen het leven: "We hebben de brand 0 procent onder controle" 

In het noorden van de staat Californië, in de VS, zijn al enkele dagen hevige bosbranden aan de gang. Door de bosbranden, de grootste van het jaar in California, zijn al zeker twee mensen om het leven gekomen en al meer dan 20.000 hectare in vlammen opgegaan. Het is de grootste brand die de staat dit jaar gezien heeft. De brandweer meldt dat het vuur helemaal niet onder controle is en de gouverneur heeft de noodtoestand afgekondigd.