Festival Sfinks Mixed blikt terug op succesvolle editie met 75.000 bezoekers: "Dit doet enorm veel deugd"

Organisator Patrick De Groote van Sfinks blikt tevreden terug: "Vooraf hadden we gehoopt op 50.000 festivalgangers. Bijna 75.000 bezoekers gaat daar ruim over. We zijn dus enorm blij met deze editie van Sfinks. Je voelt het enthousiasme bij de artiesten en het publiek dat Sfinks opnieuw normaal kan doorgaan. Er is echt nood aan gratis toegankelijke festivals zoals Sfinks", zegt De Groote.