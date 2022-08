Natuurpunt wil starten met natte landbouw in vallei van de Grote Beek in Beringen, Ham en Leopoldsburg

De Vallei van de Grote Beek is een veengebied dat zich uitstrekt over Beringen, Ham en Leopoldsburg. Natuurpunt gaat er 130 hectare veen herstellen door de waterhuishouding in het gebied te verbeteren. Dat zal gebeuren door het dempen van de ontwateringsgrachten zodat het water opnieuw kan opgenomen worden door de bodem. Maar Natuurpunt is er van overtuigd dat er in het gebied ook aan landbouw gedaan kan worden. "Maar dan op een alternatieve manier, met paludicultuur of natte landbouw", vertelt Cyr Mestdagh. "We willen er wilgen kweken, want die kunnen groeien op natte grond."