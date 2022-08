Nieuwe led-schermen moeten automobilisten in Leuven sneller naar vrije parkings leiden 

De nieuwe schermen zullen toelaten om veel meer informatie te delen, want ze zijn volledig digitaal en geven altijd de actuele toestand weer. "Afhankelijk van de verkeerssituatie kunnen we bijvoorbeeld op het ene moment het autoverkeer naar parking De Bond leiden en op een ander moment naar parking Philipssite", verduidelijkt Dessers. “We zullen er ook andere boodschappen bij kunnen plaatsen. Zo zullen de borden ook informatie tonen over het verkeer in het algemeen, over calamiteiten of grote omleidingen bij evenementen", aldus nog Dessers.

Leuven streeft er naar om het nieuwe systeem, dat 50 borden zal tellen, in gebruik te nemen in het najaar. Tot dan blijft het merendeel van de huidige displays in gebruik. In de toekomst wil de stad de informatie ook ontsluiten via apps en in-car communicatie.