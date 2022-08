Mark Rutte is met 4.311 dagen recordpremier in Nederland: hoe doet de "man van pils en bitterballen" het?

Het is intussen een zin die haar eigen leven gaan leiden is en bijna mythisch aan Rutte kleeft: "Voor visie moet je naar de oogarts". Nochtans komt de zin oorspronkelijk niet van hem, maar van de Duitse oud-bondskanselier Helmut Schmidt in de jaren 70 en werd hij ook al door verschillende andere politici gekopieerd. Toch voelt het alsof de zin echt door Rutte bedacht is, omdat die ook gewoon nauw aansluit bij de politicus die hij is: de pragmaticus die met iedereen door de deur kan. Of wil kunnen.

"Het is een prettige persoonlijkheid die probeert met iedereen op te schieten", zegt Alexander Pechtold, oud-politiek leider van D66, aan de NOS. Volgens politieke mede- en tegenstanders heeft Rutte respect voor elke collega, hoe belangrijk die al dan niet is. Dat maakt dat hij uiteindelijk met zowat elke politieke partij kan praten en als het nodig is akkoorden kan sluiten.