Brusselse overstapparkings vanaf 5 september gratis, abonnement CycloParking driekwart goedkoper

Concreet worden de parkeerabonnementen voor pendelende automobilisten die gebruik maken van de P+R gratis (in plaats van 60 euro per jaar nu, plus anderhalve euro per gebruiksdag). Met een abonnement is het dus niet nodig om aan de betaalautomaat te passeren. Het tarief voor occasionele bezoekers die gebruik maken van het openbaar vervoer daalt van 3 euro naar 0 euro als ze aan de betaalautomaat in de parking hun vervoerbewijs inscannen voor ze buiten rijden.