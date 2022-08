De Panne pakt uit met eerste "Sea Swim"-wedstrijd: anderhalve kilometer zwemmen langs de kust

“Een zeer mooie wedstrijd”, vertelt Feys nog hijgend aan de meet. “Met de stroom en de wind in de rug was het een snelle wedstrijd.” De Pannenaar klokte af op 19 minuten en 57 seconden. “Het was ‘vollen bak’ van in het begin en zo lang mogelijk doorgaan. Dat is uiteindelijk gelukt”, vat Feys de wedstrijd samen. Feys is gespecialiseerd in Surf Life Saving, een Australische sport in open water. “In België oefenen we dat vooral in het zwembad. Ik ben dus goed voorbereid op dit soort van zwemwedstrijden.”

Met 81 doken de deelnemers stipt om 19u op het Canadezenplein in het water. De jongste slechts 14 jaar oud. Iwan Hobus uit Nederland eindigde tweede op een halve minuut na Feys. Rick Bongers, ook een Nederlander, werd derde in een tijd van 20 minuten en 30 seconden.