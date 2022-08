Opvallende ontmoeting: paus Franciscus ziet wellicht omstreden Russisch-orthodoxe patriarch Kirill in Kazachstan

De komst van de paus naar Kazachstan is om meer dan een reden opmerkelijk. Kazachstan is een overwegend islamitisch land, zowat 70 procent van de inwoners zijn van Turks-Mongoolse afkomst. De overigen zijn vooral christenen, maar dan van orthodoxe strekking. Er zijn ook katholieken, maar die vormen slechts een fractie van de bevolking. De voormalige sovjetrepubliek is officieel seculier en organiseert om de drie jaar een interreligieuze top waar naast christenen en moslims ook joden, hindoes, boeddhisten en andere religieuze groepen aanwezig zijn.

Even opvallend is dat begin dit jaar een volksprotest hardhandig is neergeslagen in Kazachstan. Dat gebeurde onder meer via de tussenkomst van Russische militairen. Toch staat de regering van Kazachstan erg kritisch tegenover de Russische inval in Oekraïne en levert het land humanitaire hulp aan Kiev.