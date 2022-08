Politie start onderzoek naar bermbranden in Puurs-Sint-Amands: "Het gaat mogelijk om brandstichting"

De regio rond Puurs-Sint-Amands heeft de laatste maand een tiental bermbranden gehad. "Dat is een opvallend aantal", zegt Elke Wauters van politiezone Klein Brabant. "Daarom houden we rekening met kwaad opzet en starten we met een onderzoek. Het gaat om bermbranden in gras en struiken op vaak afgelegen plaatsen en dat maakt het moeilijk om getuigen te vinden", zegt Wauters.