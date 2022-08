Politieman blijft aangehouden in onderzoek naar verkoop van cannabis

De Brusselse raadkamer heeft de aanhouding bevestigd van de politieman van de zone Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis en Vorst) die in de cel zit op verdenking van de verkoop van cannabis, dat is vernomen bij het Brusselse parket. Ook drie andere verdachten blijven aangehouden. Het viertal blijft daardoor nog minstens een maand in de cel, al kan er nog beroep worden aangetekend tegen de beslissing van de raadkamer.