2022, nu al een grand cru-jaar voor hernieuwbare energie: nog nooit zoveel zonne-energie als vorige maand

"In februari heeft het bijna dagelijks geregend en was er amper zon. Maar toen was er wel heel veel wind", legt Marie-Laure Vanwanseele. "En dat is een fenomeen dat vaak terugkomt in België: vaak waait het meer als er minder zon is, en omgekeerd is er vaak meer zon als het windstil is."

"Daardoor zitten we met een relatief stabiel aandeel van hernieuwbare energie in onze energiemix. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de balans in ons elektriciteitsnet (waar Elia verantwoordelijk voor is, red.)."