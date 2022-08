Redders reageren positief op proefproject om verloren gelopen kinderen op te vangen

Afgelopen weekend werd een nieuwe systeem uitgetest om verloren gelopen kinderen beter op te vangen in Oostende. Door de hitte dit jaar zijn er meer verloren gelopen kinderen, en meer mensen die medische zorg nodig hebben. Daarom werd een centrale opvangplaats ingericht op post Christina, tussen de westelijke strekdam en het casino, dat is het drukste stuk strand.

De kinderen worden daar verzameld onder een parasol en ze worden begeleid door het beachteam. Er blijft ook telkens een redder ter plaatse. "We hebben gemerkt dat de radiofrequentie van de redders bezet werd door het signaleren van verloren gelopen kinderen, daarom hebben we gezorgd voor extra walkietalkies", legt schepen voor de Strandreddingsdienst Silke Beirens (Groen) uit.

"Een geslaagde test", gaat Silke Beirens verder. "Iedereen was tevreden. Maar het was natuurlijk ook een heel rustig weekend. Er zijn "maar" een 20-tal kinderen verloren gelopen. Tijdens de hittedagen de voorbije twee weken waren het er veel meer. Maar we kunnen later nog altijd bijsturen. Zo zullen we extra personeel tijdens hittedagen goed kunnen gebruiken."