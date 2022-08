Ronny uit Lanaken ruimt 16.000 sigarettenpeuken op per jaar: "Ze horen niet thuis in een bos"

De Daalbroekstraat in Rekem, in Lanaken, is een lange weg door het Nationaal Park van 3,6 km die Rekem met Zutendaal verbindt. En daar liggen nog altijd veel sigarettenpeuken. Een doorn in het oog van Ronny Moors. En daarom bindt hij al drie jaar lang de strijd aan met achtergelaten peuken: “Op weekbasis raap ik er toch ruim 300 op, zo’n 16.000 peuken per jaar”, zegt hij. “Ik verzamel ze in een zak van mooimakers en de gemeentewerkers komen die zak ophalen samen met het zwerfvuil dat ik er vind. Dat zijn ook zo'n 3 zakken per week. Het is een absurde gewoonte dat mensen peuken uit de wagen gooien met kans op bosbrand. Trouwens, er zit in een peuk microplastiek dat nooit vergaat.”