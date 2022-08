Siamese tweeling met succes gescheiden na complexe operatie met behulp van virtual reality

Dat zo'n tweeling scheiden een hachelijke onderneming is, lijdt geen twijfel. De ouders van de broertjes hadden aanvankelijk dan ook te horen gekregen dat er weinig kans was dat dat ooit zou lukken.

De kinderen waren in behandeling in het Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer in Rio de Janeiro. Toen ze 2 jaar oud waren, waren hun ouders naar de grootstad verhuisd in de hoop dat het gespecialiseerde ziekenhuis hen zou kunnen helpen.