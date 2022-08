Sinds 1885 geleden dat het nog zo droog was in West-Vlaanderen: "Droogst in regio's Nieuwpoort en Ieper"

Als we naar de laatste 90 dagen kijken, dan zien we dat Nieuwpoort, Middelkerke en de regio rond Ieper en Dadizele de droogste plekken zijn van heel Vlaanderen. "In 1976 hadden we ook een droge periode, maar op bepaalde plekken is nu nog droger dan toen. In Watou en Poperinge valt het beter mee omdat daar deze maand een plaatselijke onweersbui is gevallen", reageert weerman David Dehenauw van het KMI.

De gevolgen van die droogte zijn nu al te merken volgens Dehenauw. "De gouverneur Carl Decaluwé heeft noodgedwongen een captatieverbod moeten invoeren. Het waterpeil van de waterlopen staat zeer laag en de landbouw zit in problemen. Ook de fauna en flora zien af van de droogte. Er zijn al een aantal natuurbranden uitgebroken in de provincie en de situatie blijft zeer precair. We verwachten de komende 10 à 15 dagen amper neerslag."