Springtuig ontdekt in Hechtel-Eksel: N73 tijdje afgesloten

Op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel, is vanochtend een springtuig ontdekt tijdens graafwerkzaamheden. De weg tussen Hechtel-Eksel en Leopoldsburg werd een tijdlang volledig afgesloten. De ontmijningsdienst van het leger DOVO kwam ter plaatse, maar het springtuig was eerder al onschadelijk gemaakt.