Steenbrekersbedrijf uit Peer vraagt aanpassing van vergunning: "Bedrijf houdt zich niet aan voorwaarden"

Volgens buurtbewoners en Peter Smeets, een onafhankelijk lokaal oppositielid en milieutechnoloog, houdt het bedrijf zich niet aan de voorwaarden. Zo is er nooit een gebouw of overkapping gebouwd die de steenbreker afschermt. De sproei-installatie kan maximaal 1.000 liter per dag oppompen en zou daardoor niet in staat zijn om het terrein stofvrij te houden. Aan de zijde met omwonenden is er nooit een groenbuffer aangelegd. Bovendien zou het bedrijf een halve hectare extra in gebruik hebben genomen buiten het bedrijventerrein, in de richting van buurtbewoners die vroeger al eens bezwaar indienden. "Het bedrijf wil nu eigenlijk een illegale toestand regulariseren. De omgevingsinspectie moet nu alles controleren", vindt het gemeenteraadslid. Hij heeft ook een strafklacht ingediend tegen de stad.