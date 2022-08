Studio's zwaar beschadigd bij brand in Anderlecht

In de Memlingstraat in Anderlecht heeft zondagmiddag een zware brand gewoed. De brand brak uit rond het middaguur op de derde verdieping. De brandweer was snel ter plaatse en slaagde erin het vuur te blussen. Maar verschillende studio's liepen toch heel wat schade op.

De studio waar het vuur uitbrak is onbewoonbaar. Een gezin van vier dat op de vierde verdieping verbleef, moest door de brandweer uit het huis geholpen worden met ladderwagens, maar er vielen geen gewonden. Ook de gas- en electriciteitsleidingen raakten beschadigd en werden afgesloten. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.