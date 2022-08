Suikerrock op nieuwe locatie is groot succes: "Makkelijker en fijner" 

Naast de honderden vrijwilligers die instonden voor de catering, de controle van de bandjes, het ontvangst van artiesten, de bar en de eettentjes, waren er ook 30 vrijwilligers van het Rode Kruis. Coördinator Hans Decoster is blij dat het festival zich nu op één terrein afspeelt. "We werken met teams van twee personen die rondlopen over het festivalterrein om te kijken of er ergens hulp nodig is. Daarnaast hebben we ook een commandocentrum waar we alle camerabeelden in het oog kunnen houden. Dat gaat een stuk makkelijker nu alles op één locatie is."