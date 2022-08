Rapper Timati neemt filialen van Starbucks in Rusland over: wie is deze "beste vriend" van Vladimir Poetin?

Hij breekt door bij het Russische publiek en beslist om solo te gaan met het album "Black star". Dat is meteen zijn internationale doorbraak. Voor wie de naam bekend voorkomt: je kan Timati ook kennen van onze hitlijsten. Samen met dj Antoine scoorde hij in 2011 de hit "Welcome to St. Tropez", die bij ons 18 weken lang in de Ultratop te vinden was.