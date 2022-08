Tongeren opent pop-up bib in Huis Theelen

In de pop-up bib in Huis Theelen is het aanbod beperkt tot 3.000 boeken. "Alles wat in 2022 door de bib is aangekocht, kunnen mensen hier in de pop-up vinden", vertelt schepen van Cultuur An Christiaens (Tongeren.nu). "Huis Theelen is ook niet zo heel groot. Maar wie andere boeken wil uitlenen, kan dat ook. We werken daarvoor samen met de bibliotheek van Borgloon. Wij zorgen voor het transport."

Begin november zou de renovatie van de bibliotheek in De Velinx klaar moeten zijn.