Gevluchte Russische topman met spoed opgenomen in het ziekenhuis: "Hij werd opgehaald door mensen in beschermingspakken"

In maart dit jaar nam Anatoli Tsjoebajs ontslag als klimaatgezant van Poetin en ontvluchtte hij het land. Hij deed dat naar eigen zeggen omdat hij niet achter de inval van Rusland in Oekraïne stond. Internationaal werd de actie gezien als een 'krachtig statement'. Dat Tsjoebajs openlijk kritiek uitte op het beleid van Poetin, was opvallend. Halverwege de jaren 90 was het immers Tsjoebajs die Poetin een eerste belangrijke functie binnen het Kremlin had bezorgd. Tsjoebajs steunde Poetin ook toen hij later de macht greep.