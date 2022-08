Haagbrand breidt razendsnel uit in Sint-Genesius-Rode: brandweer wijst op groot brandgevaar bij droogte

De brandweer maakt van het incident gebruik om nogmaals de aandacht te vestigen op de gevaren van de extreme droogte. "We krijgen de jongste weken heel wat van deze oproepen voor branden aan hagen, in tuinen of op velden", zegt woordvoerder Wouter Jeanfils van de zone Vlaams-Brabant West. "Alle gewassen staan erg droog. Als er wat wind staat, kan een beginnende brand zich snel uitbreiden."