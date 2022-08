Buurlanden hebben tienduizenden vaccins tegen apenpokken, waarom blijft ons land achter?

Ook sekswerkers komen in aanmerking voor een vaccin. In de drie landen worden de hoogrisicogroepen wel ruimer gedefinieerd dan in België, omdat er meer vaccins beschikbaar zijn.

Ons land geeft voorlopig ook slechts één prik, tot er meer dosissen op voorraad zijn, terwijl je in Nederland, Frankrijk en Duitsland na minstens vier weken een tweede dosis krijgt. In Frankrijk krijgt wie al gevaccineerd was tegen de klassieke pokken slechts één prik. Mensen met een verzwakt afweersysteem krijgen 3 dosissen.