Bezoekje aan hoogste boom ter wereld? Dan riskeer je 5.000 euro boete of zes maanden cel

Hyperion torent uit boven een afgelegen deel van het Redwood National Park in de Amerikaanse staat Californië. Hoewel de in 2006 ontdekte boom erg moeilijk toegankelijk is, maken toch nog veel mensen de avontuurlijke trip. Met als gevolg dat delen van de habitat zwaar beschadigd zijn.



"De bezoekers beschadigen mogelijk ook het wortelstelsel van de boom", zegt de National Park Service. "Bovendien vonden we er veel afval, waaronder wc-papier, achtergelaten door bezoekers die het gebied als hun badkamer beschouwen."