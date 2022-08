Verdachte opgepakt na vijftigtal inbraken in wagens

Tijdens de maand juli werden de gemeentes Sint-Pieters-Woluwe en Etterbeek geconfronteerd met een vlaag van diefstallen in voertuigen. "De verdachte handelde enkel ‘s nachts en richtte zich uitsluitend op de auto’s van het merk Mercedes en BMW”, meldt een politiewoordvoerder. "Eens een voertuig werd opgemerkt, sloeg de dader de zijruit van de auto in en stal er de voorwerpen die enige waarde hadden. Rekening houdend met bepaalde elementen van het onderzoek en de omstandigheden gebonden aan tijd en plaats, konden onze diensten 38 feiten pinnen die in enkele dagen gepleegd werden in onze politiezone.”

Uit verder onderzoek bleek dezelfde dader ook verantwoordelijk zou zijn voor een reeks van gelijkaardige feiten op het grondgebied van de Brusselse politie. “Alle feiten samen, konden de twee politiezones een vijftigtal diefstallen in voertuig vaststellen”, klinkt het. De vermoedelijke dader kon uiteindelijk worden opgepakt en werd na verhoor voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die de man onder aanhoudingsmandaat plaatste.