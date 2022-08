PFAS gevonden rond brandweerkazerne van Ruddervoorde: "Gebruik geen putwater meer"

Op de brandweersite van Ruddervoorde zijn verhoogde PFAS-waarden gevonden in het grondwater. De bodem zelf is niet vervuild. PFAS is de verzamelnaam voor allerlei chemische stoffen. De verontreiniging is wellicht het gevolg van het gebruik van blusschuim bij brandoefeningen. Hoe ernstig de verontreiniging is, is nog niet duidelijk. Begin september wordt er bijkomend onderzoek gevoerd.

Toch neemt de gemeente al maatregelen, zegt Jan de Keyser, burgemeester van Oostkamp (CD&V). Inwoners die in 500 meter rond de kazerne wonen, zullen een brief krijgen met uitleg. "Ondertussen wordt er gevraagd om geen putwater te gebruiken als drinkwater. Dit wordt eigenlijk nooit aangeraden, maar bij deze nog eens een herinnering om het zeker niet te doen. Daarnaast mag putwater ook niet gebruikt worden om het zwembad mee te vullen of om de moestuin water mee te geven. We vragen gewoon om voorzichtig te zijn."

De site rond Moto’s Hautekiet, waar in 2015 een zware brand woedde, werd ook onderzocht en veilig verklaard.