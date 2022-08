Wachtbekken moet nieuwe wateroverlast in Heukelom-Dorp in Riemst voorkomen

Ook de afwatering van Heukelom-Dorp wordt verbeterd. "Er komen dwarsroosters over de weg, zodat we het regenwater meer naar het veld geleiden. En in de bochten gaan we ontharding verwijderen. Daardoor krijgen we meteen ook een snelheidsremmend effect." Riemst wil in het najaar starten met de werkzaamheden, het gaat om een investering van zo'n 150.000 euro.