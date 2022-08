Ondanks veel overheidsgeld blijft populatie wilde hamsters klein: "Transitie van landbouw is nodig"

De wilde hamsters in België hebben het zwaar te verduren. Zo zwaar zelfs, dat ze met uitsterven bedreigd zijn. Er is maar één plek in het land waar ze nog voorkomen: Widooie in Tongeren. "De wilde hamster is in Europa een beschermde soort en iedere lidstaat moet er voor zorgen dat de hamsterpopulatie in stand gehouden wordt, maar dat lukt niet goed", vertelt Sarah Descamps, onderzoeker bij PXL Bio Research in Hasselt. "Het voortbestaan van de wilde hamster is belangrijk, want het diertje is een 'paraplusoort': als je de wilde hamster beschermt, profiteren een heleboel andere diersoorten daar mee van."