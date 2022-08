Wommelgem laat toekomstscenario's onderzoeken: "We bekijken of een fusie noodzakelijk is"

Wommelgem voelt de werkdruk toenemen, omdat de verschillende overheden meer en meer verwachtingen hebben van lokale niveaus. "De federale en Vlaamse overheden vragen ons om lokale klimaatplannen en hemelwaterplannen op te stellen en de vraag stelt zich of onze daadkracht groot genoeg is om dit op onze schaal te organiseren", zegt burgemeester Frank Gys (N-VA), die heeft samengezeten met alle politieke fracties in de gemeenteraad. "Iedereen is het erover eens dat deze studie een goed idee is."