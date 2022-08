Brand in leegstaande woning in Strombeek-Bever zet kwaad bloed bij buren

Burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing) bevestigt dat de betrokken woning al lange tijd leegstaat. "Zo’n situatie is onaanvaardbaar. Die zorgt alleen maar voor ontwaarding en overlast voor de hele buurt", stelt Laeremans. "We zullen nagaan of de eigenaar in het verleden de taks op leegstand heeft betaald. Die taks neemt toe als een eigendom langdurig leeg staat. Bedoeling daarvan is om net dit soort situaties te voorkomen. We willen die mensen dwingen om hun grond te verkopen ofwel zelf te renoveren", aldus nog Laeremans.