Zeker 430 doden in Pakistan en duizenden mensen geëvacueerd door "zwaarste regenval in geschiedenis"

Grote delen van het Zuid-Aziatische land, waar 220 miljoen mensen wonen, zijn getroffen door overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakt door zware moessonregens. Vooral mensen in de afgelegen gebieden in de provincie Balochistan werden getroffen en ook Karachi, de dichtstbevolkte stad in het zuiden van het land, werd geteisterd door zware regenval.

Lasbela, in de provincie Balochistan, is het zwaarst getroffen district van Pakistan. "We waren drie dagen hulpeloos, reddingsteams met boten komen nu pas in ons dorp aan. Er zitten nog steeds veel mensen vast en leven op daken en bomen", zei Mohammed Umar, een inwoner van het dorp Lakhra in het district Lasbela aan Al Jazeerah. Honderden mensen zitten er nog vast en wachten op hulp van de overheid.

Overstromingen in Pakistan

Vorige week gebruikten reddingswerkers ook legerhelikopters en boten om minstens 50.000 gezinnen te bereiken die in andere afgelegen gebieden in de provincie Balochistan waren gestrand door zware regenval, zei de provinciale minister van Binnenlandse Zaken Zia Langov.



Ook in Karachi overstroomden eerder straten en werden wegen geblokkeerd, waardoor miljoenen mensen hun huizen moesten verlaten.

Overstromingen in Pakistan

"Regering zet zich volledig in om mensen te redden"

De premier van Pakistan, Shehbaz Sharif, bezocht afgelopen weekend enkele getroffen gebieden in Balochisten, ook vandaag bezoekt hij enkele getroffen districten. Sharif beloofde overheidssteun. Hij kondigde ook aan dat er vier federale commissies worden opgericht om de schade door de moessonregens te beoordelen. "De regens hebben niet alleen Balochistan getroffen, het hele land en de regeringen zetten zich volledig in met alle beschikbare middelen om mensen te redden en hulp te bieden", zei Sharif tijdens zijn bezoek.

Overstromingen in Pakistan

"Hoog dodental door wekenlange regenval"

Volgens de hoofdmeteoroloog van Pakistan, Sardar Sarfraz, is de regenval in Balochistan en Karachi de hevigste in de geschiedenis van Pakistan.



Het dodental, door de wekenlange regenval en overstromingen sinds midden juni, is volgens overheidsfunctionarissen opgelopen tot minstens 437 doden. Ook duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Alleen al in de zwaarst getroffen provincie Balochistan hebben de overstromingen dit jaar meer dan 4.000 huizen verwoest, zei het National Disaster Management Authority (NDMA) gisteren.

Overstromingen in Pakistan

Moessonregens intenser door klimaatverandering

Experts verklaren de intensere moessonregens door de klimaatverandering. Er wordt ook gewaarschuwd dat het land zal blijven lijden als er een geen concrete maatregelen worden genomen.



Pakistan staat op de achtste plaats van landen die het meest kwetsbaarst zijn voor klimaatverandering, ondanks het feit dat het land zelf minder dan 1 procent bijdraagt aan de wereldwijde uitstoot van koolstof.