16-jarige fietser komt om het leven na ongeval met vluchtmisdrijf in Temse, bestuurder gevat na nieuwe botsing

De autobestuurder reed de 16-jarige jongen aan in de Doornstraat, aan de brug over de E17 in Temse. Door de zware klap kwam het slachtoffer meters verder in de berm terecht. Het was een bewoner die rond 22.00 uur een harde klap hoorde. In de diepe overwoekerde berm naast de brug zag de man een fiets liggen. De hulpdiensten troffen naast de fiets en een skateboard ook het levenloze lichaam van een jongen aan.