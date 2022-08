Extra ruimte voor watersport aan de kust: "Voorziene zone werd te klein voor alle sporters"

De watersportzones worden uitgebreid, dus valt er een deel van het zwemgebied weg. “Maar er zal nog genoeg ruimte zijn om te zwemmen in de zee”, belooft de minister. In de winter, wanneer er minder gezwommen wordt, is er zelfs nog meer plaats voor watersporters voorzien: “De Panne en Bredene hebben een winterplan gemaakt, waarbij ze buiten het zwemseizoen nog meer plaats voor watersport voorzien. Tijdens de wintermaanden breidt die zone samen iets meer dan een kilometer uit. Zwemmen doe je in de zomer, maar in de zee sporten kan ook in de winter”, besluit van Quickenborne.