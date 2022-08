"Congo zal gesprekken voeren over terugtrekking VN-missie Monusco", na dodelijke protesten in het oosten

Op 25 juli braken er protesten uit in Goma, de hoofdstad van Noord-Kivu tegen de VN-missie. De protesten hebben zich snel verspreid en het kwam tot plunderingen op verschillende plaatsen. Veel Congolezen verwijten de missie hen niet te beschermen tegen aanvallen van gewapende groepen in de regio.



Het is niet de eerste keer dat de Congolezen betogen tegen de blauwhelmen uit teleurstelling en woede omdat ze zich niet gesteund voelen. Deze keer gaat het protest ook uit van de regeringspartij van president Tshisekedi. Een regeringswoordvoerder heeft het geweld wel veroordeeld.



Al meer dan twee decennia is er een VN-vredesmacht in Congo. Monusco nam in 2010 de fakkel over van een eerdere VN-missie. Monusco had in november vorig jaar meer dan 12.000 troepen en 1.600 politiemensen ingezet, de missie trekt zich al jaren geleidelijk terug.