Aalsterse handelaars willen meer groen in de winkelstraten

"In de Kattestraat is het aantal bomen op 1 hand te tellen", gaat Van Neck verder. "In de Molenstraat en de Zoustraat staat er een beetje groen, maar zeker niet genoeg voor verkoeling." Het is een probleem waar de bevoegde schepen van op de hoogte is. "En ook mee bezig is, hoor ik", zegt voorzitter Van Neck. "Hij wil meer groen voorzien in het kader van de klimaatopwarming. Daarvoor moeten in de steden meer bomen komen die voor schaduw en verkoeling kunnen zorgen."