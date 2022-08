Strengere controles bij Interza en Incovo op foutief aangeboden afval 

Om dit nu tegen te gaan, binden de afvalintercommunales de strijd aan tegen foutief aangeboden afval. "Eerst en vooral krijgen de inwoners een folder in de bus met daarin alle informatie over hoe ze best hun afval aanbieden", zegt Buysse. "Daarnaast is er ook een afvalsteward op pad in de straten waar we vaak zwerfvuil aantreffen. Die steward belt bij de mensen aan en coacht hen in het aanbieden van hun afval."