Hoe ernstig is de verspreiding van apenpokken, hoe herken je symptomen en hoe zit dat met de vaccins?

Apenpokken zijn een pak minder gevaarlijk dan de mensenpokken. "Wie in het ziekenhuis terechtkomt, lijdt meestal last aan een secundaire bacteriële infectie", legt Van Gucht uit. "In de meest ernstige gevallen veroorzaakt het virus ook long- of hersenaandoeningen, maar dat is eerder zeldzaam." Al belanden er ook veel mensen in het ziekenhuis voor pijnbestrijding.

De stam die nu in West-Europa circuleert, is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig uit West-Afrika. "Daar loopt 1 procent van de gevallen dodelijk af, maar dat zal een overschatting zijn", zegt Van Gucht. "Daar zien artsen vooral de zeer ernstige gevallen en is de behandeling van secundaire bacteriële infecties niet altijd optimaal."

Van Gucht vergelijkt daarom liever met Spanje. "Daar zijn meer dan 4.000 officiële besmettingen en zijn er twee sterfgevallen", zegt de viroloog die benadrukt dat ook die 4.000 een onderschatting zal zijn. "Het aantal sterfgevallen zal dus minder zijn dan 2 op 4.000 (of 0,05 procent). Het precieze getal is momenteel moeilijk te zeggen."