Ouders van hersendode Britse jongen Archie (12) gaan opnieuw in beroep: behandeling blijft voorlopig duren 

De ouders van Archie verzetten zich tegen zo goed als elke beslissing van het ziekenhuis. Zij hebben wel nog hoop en vragen dat, zolang zijn hart klopt, de behandeling wordt voortgezet. Een eerste rechter besloot in juni dat de behandeling mag worden stopgezet. De ouders gingen toen in beroep. Toen de rechtbank gisteren opnieuw besliste dat de voortzetting van de behandeling geen zin heeft, dienen de ouders nu opnieuw een hoger beroep in, dit keer bij het hooggerechtshof. Mogelijks weten we later vandaag nog of de behandeling nu definitief wordt stopgezet.