Bestuurster overleden nadat ze met auto tegen huis in Opgrimbie botst

Het ongeval gebeurde even na middernacht, in de Heirstraat in het centrum van Opgrimbie. De vrouw van 67 uit Maasmechelen is daar met haar auto tegen de gevel van een huis gebotst. Het is niet duidelijk hoe dat kwam.

De brandweer heeft de vrouw uit haar auto bevrijd. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar heeft het niet gehaald. De gevel van het huis is gebarsten, maar het huis is nog bewoonbaar.